Хавбек "Динамо" Фомин - о ничьей со "Спартаком": "Наверное, закономерный счет"
Хавбек "Динамо" Даниил Фомин высказался о матче 15-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
"Тяжелый матч. Выложились все. Обидно чуть-чуть за концовку, что чуть не дотерпели. Усталость после матча сборной? Сейчас все играют матчи через два дня на третий. Поэтому нормально готовимся, силы были.
Первый тайм за нами остался. Во второй половине не доработали в одном моменте и пропустили. Наверное, закономерный счет", - сказал Фомин в интервью клубному каналу.
"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.
Не пропустите: "Спартак" продлил безвыигрышную серию до трех матчей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Карвалью может продолжить карьеру в Португалии
-
Хавбек "Шахтера" Коноплянка может стать игроком "Валенсии"
-
Моуринью мечтает о чемпионстве, а Гвардиола падает вниз по турнирной таблице: "Тоттенх"
-
Моуринью мечтает о чемпионстве, а Гвардиола падает вниз по турнирной таблице: "Тоттенхэм" обыграл "Ман Сити" в центральном матче тура в АПЛ
-
Хавбек "Динамо" Фомин - о ничьей со "Спартаком": "Наверное, закономерный счет"
-
Гендиректор "Аталанты": "Миранчук пользуется доверием тренера и клуба"
-
Уткин оценил выступления "Барселоны" в этом сезоне
-
Обляков поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Сочи"
-
Экс-игрок "Спартака" Ловчев раскритиковал Кокорина
-
Клопп высказался о своем возможном будущем в сборной Германии
-
Мещеряков опроверг новости о его уходе из "Локомотива"
-
Симеоне высказался о победе "Атлетико" в матче с "Барселоной"
-
Жиру может продолжить карьеру в MLS
-
Месси не может забить гол со штрафных с июля 2019 года
-
Куман взял на себя ответственность за неудачные результаты "Барсы" в матче с "Атлетико"
-
"Барселона" набрала 11 баллов в 8 матчах Примеры. Это худший результат за 29 лет
-
Главные новости дня: 21 ноября
-
Симеоне впервые обыграл "Барселону" в чемпионате Испании
-
Гвардиола установил личный антирекорд в чемпионате
-
Моуринью обыграл Гвардиолу впервые два раза подряд