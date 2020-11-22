Хавбек "Динамо" Фомин - о ничьей со "Спартаком": "Наверное, закономерный счет"

Хавбек "Динамо" Даниил Фомин высказался о матче 15-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).

"Тяжелый матч. Выложились все. Обидно чуть-чуть за концовку, что чуть не дотерпели. Усталость после матча сборной? Сейчас все играют матчи через два дня на третий. Поэтому нормально готовимся, силы были.

Первый тайм за нами остался. Во второй половине не доработали в одном моменте и пропустили. Наверное, закономерный счет", - сказал Фомин в интервью клубному каналу.

"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.

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