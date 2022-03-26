Хавбек "Динамо" Гагнидзе ушёл в польский клуб

Фото сайт "Ракува"

Полузащитник московского "Динамо" Лука Гагнидзе приостановил контракт с клубом.

До 30 июня грузинский футболист будет выступать за "Ракув", который идёт вторым в чемпионате Польши.

Напомним, что 19-летний хавбек первую часть сезона провёл в аренде в "Урале".

"Динамо" купило Гагнидзе прошлым летом за 1,5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.

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