Хавбек "Динамо" Лесовой высказался по поводу вызова в сборную России
Хавбек московского "Динамо" Даниил Лесовой высказался по поводу вызова в сборную России.
"Эмоции только положительные. Честно говоря, я удивился. Совсем не ожидал и думал, что поеду в молодёжную сборную. Первые два дня мне вообще не верилось. Вспоминал время, когда я был маленьким мальчиком, когда рос и думал о первом вызове в сборную. Это очень приятно.
Мы восстанавливались после тренировки, были в бассейне. Первым меня поздравил друг. Я спросил, откуда он узнал об этом, и он мне скинул список. Тогда я уже поверил, но сначала показалось, что он поздравляет с вызовом в молодёжку. Я сразу позвонил девушке и маме, чтобы сообщить им эту новость.
Все поздравили, были рады за нас с Евгеньевым. Главный тренер через пять минут поздравил меня в раздевалке", - передает слова Лесового Sport24.
Напомним, в этом месяце национальная команда проведет товарищескую игру против Молдавии (12 ноября) и матчи Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
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