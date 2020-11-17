Хавбек "Динамо" Моро сделал дубль в матче за молодежную сборную Хорватии
В матче 10-го тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2021 сборная Хорватии разгромила команду Литвы со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник московского "Динамо" Никола Моро. Также в матче дубль сделал Петар Мусса, а еще по голу забили Дарио Шпикич, Марин Сверко и Бошко Сутало.
Хорватия U21 - Литва U21 - 7:0 (3:0)
Голы: Шпикич, 13 - 1:0, Муса, 29 - 2:0, Сверко, 36 - 3:0, Сутало, 57 - 4:0, Муса, 66 - 5:0, Моро, 70 - 6:0, Моро, 76 - 7:0
Хорватия: Котарски, Сутало, Вушкович, Сверко (Кризманич, 83), Стефуль, Моро, Вук (Иванушек, 46), Бистрович, Моро (Джурашек, 77), Дивкович (Дольчек, 77), Шпикич (Богожевич, 83), Муса.
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