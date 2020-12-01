Хавбек "Динамо" Моро сравнил Россию и Хорватию
Полузащитник московского "Динамо" Никола Моро рассказал о главном различии между Россией и Хорватией.
Напомним, что до переезда в РПЛ 22-летний футболист выступал за загребское "Динамо".
"В первую очередь в глаза бросилась погода. Я недавно ездил в молодёжную сборную и видел солнце, а сейчас в Москве снег. Ну и, само собой, Москва по сравнению с Загребом намного больше и пробки на дорогах масштабнее - это я с первого же дня понял. В Москве я по большому счёту ещё нигде толком не был. После тренировок, как правило, еду домой. В выходной могу сходить со своей девушкой в "Москва-Сити" на ужин. Ещё были на Красной площади", - заявил хавбек.
"Динамо" купило Моро в августе за 8,5 миллиона евро, в его активе в текущем сезоне 12 матчей и 2 гола.
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