Хавбек "Динамо" может перейти в "Спартак"



Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев подтвердил информацию о том, что он может перейти в "Спартак".

"В "Динамо" сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел. Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру - знаю только, что переговоры между "Динамо" и "Спартаком" идут. Я бы хотел остаться в "Динамо", но не все здесь зависит от меня", - цитируют Ташаева российские СМИ.

По некоторым данным, 23-летний Ташаев может обойтись "Спартаку" в шесть миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ташаев провел за "Динамо" 28 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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