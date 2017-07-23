Хавбек "Динамо" получил сотрясение мозга в матче с "Уралом"

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Хавбек "Динамо" получил сотрясение мозга в матче с "Уралом"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу получил травму головы в матче 2-го тура чемпионата России против "Урала" (0:1), столкнувшись с одноклубником Себастьяном Хольменом.

Малийский хавбек покинул поле без сознания, но сейчас уже пришел в себя и у него диагностировано сотрясение мозга.

"Как себя чувствую? Уже лучше, спасибо. На поле потерял сознание. Нужно пройти медобследование, но буду готовиться к следующей игре. Врачи сказали, что сейчас мое состояние уже намного лучше. Завтра надо сделать некоторые процедуры и все будет хорошо", - приводят слова Соу российские СМИ.

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