Хавбек "Динамо" после обнаружения коронавируса три дня находится в больнице

Теги динамо москвашарль каборедмитрий селюккоронавирус

Хавбек "Динамо" после обнаружения коронавируса три дня находится в больнице

Полузащитника московского "Динамо" Шарля Каборе госпитализировали в связи с обнаружением в его организме коронавирусной инфекции.

Как сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк, 32-летний уроженец Буркина-Фасо уже три дня находится в больнице, хотя чувствует себя хорошо.

Напомним, что среди игроков "бело-голубых" COVID-19 выявили у троих. Все они изолированы от команды.

Каборе в текущем сезоне провёл за "Динамо" 18 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: В "Динамо" не исключили, что на матч с ЦСКА выйдет играть молодёжная команда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В Испании полыхнул скандах из-за судейства в матче "Реал" Мадрид - "Реал Сосьедад"! Почему "Барса" не станет чемпионом, сколько денег занес Перес и что думает испанская пресса?

В Испании полыхнул скандах из-за судейства в матче "Реал" Мадрид - "Реал Сосьедад"! Почему "Барса" не станет чемпионом, сколько денег занес Перес и что думает испанская пресса?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов