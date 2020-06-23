Хавбек "Динамо" после обнаружения коронавируса три дня находится в больнице

Полузащитника московского "Динамо" Шарля Каборе госпитализировали в связи с обнаружением в его организме коронавирусной инфекции.

Как сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк, 32-летний уроженец Буркина-Фасо уже три дня находится в больнице, хотя чувствует себя хорошо.

Напомним, что среди игроков "бело-голубых" COVID-19 выявили у троих. Все они изолированы от команды.

Каборе в текущем сезоне провёл за "Динамо" 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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