Хавбек "Динамо" Ташаев: "Не заметил особой разницы между ЦСКА и "Спартаком"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев сравнил серебряного и бронзового призеров РФПЛ - ЦСКА и "Спартак".

"Не заметил особой разницы между ЦСКА и "Спартаком". Это две сильные команды. Тех и других мы переигрывали одинаковым оружием. Заставили раскрыться и использовали освободившиеся зоны", - цитирует 23-летнего хавбека "бело-голубых" Советский спорт.

Напомним, Марио Фернандес прокомментировал победу над "Анжи". | soccernews.ru