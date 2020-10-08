Хавбек "Динамо" Захарян попал в топ-60 лучших футбольных талантов мира по версии The Guardian

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Хавбек "Динамо" Захарян попал в топ-60 лучших футбольных талантов мира по версии The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших футбольных талантов мира.

В топ-60 газеты попал полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян.

"Элегантный, двуногий, универсальный центральный хавбек, играющий на перехватах, выигрывающий подборы, двигающийся с умом, созидающий и забивающий", - говорится в описании характеристик 17-летнего футболиста.

Стоит отметить, что сейчас Захарян выступает за "Динамо-2" в ПФЛ, в его активе 6 голов и 3 ассиста в 9 матчах этого сезона.

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