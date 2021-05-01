Хавбек "Динамо" Захарян рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду

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Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ранее 17-летний футболист признавался, что португалец является его кумиром.

"Я как-то посмотрел матч с ним, и он меня сразу поразил своей игрой, финтами, скоростью. До сих пор за ним слежу. Он мне нравится и как футболист, и как человек. Это серьёзный профессионал, который тренируется каждый день. Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, можно сказать, наглость. Хотелось бы когда-нибудь сыграть против него", - цитирует Захаряна официальный сайт "бело-голубых".

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