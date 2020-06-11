Хавбек "Енисея" Савичев покинул красноярский клуб

"Енисей" расстался с полузащитником Константином Савичевым. Об этом сообщает пресс-служба красноярцев.

Футболист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

"Это решение далось мне нелегко. Хочу сказать большее спасибо всем, кто был причастен к клубу, выражаю большую благодарность руководству, которое пошло мне навстречу в моей ситуации: мы друг друга услышали и поняли.

Большое спасибо вам, болельщики "Енисея", за то, что вы, несмотря ни на что, поддерживаете нас, вы наш 12-й игрок. Даже когда у нас не все получается, оставайтесь с нами", - передает слова Савичева пресс-служба клуба.

А еще: "Енисей" объявил имя нового главного тренера| http://soccernews.ru