Хавбек "Енисея" Савичев покинул красноярский клуб

Теги енисей красноярскконстантин савичев

Хавбек "Енисея" Савичев покинул красноярский клуб

"Енисей" расстался с полузащитником Константином Савичевым. Об этом сообщает пресс-служба красноярцев.

Футболист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

"Это решение далось мне нелегко. Хочу сказать большее спасибо всем, кто был причастен к клубу, выражаю большую благодарность руководству, которое пошло мне навстречу в моей ситуации: мы друг друга услышали и поняли.

Большое спасибо вам, болельщики "Енисея", за то, что вы, несмотря ни на что, поддерживаете нас, вы наш 12-й игрок. Даже когда у нас не все получается, оставайтесь с нами", - передает слова Савичева пресс-служба клуба.

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