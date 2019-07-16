Хавбек "Эспаньола" близок к переходу в "Баварию" за 40 млн евро
Полузащитник "Эспаньола" Марк Рока близок к переходу в "Баварию", сообщает AS.
По сведениям издания, немецкий клуб готов заплатить за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро.
22-летний Рока является воспитанником "Эспаньола". В минувшем сезоне хавбек провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года. Сыграл четыре матча за молодежную сборную Испании и забил 1 гол.
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|Шальке
|34
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|34
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