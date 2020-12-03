Хавбек "Эстудиантеса" близок к переходу в "Манчестер Сити"

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Хавбек "Эстудиантеса" близок к переходу в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" близок к договорённости о трансфере полузащитника "Эстудиантеса" Дарио Сармьенто.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "горожане" заплатят за перспективного аргентинца 9 миллионов евро, ещё 10 миллионов будут включены в сделку в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что 17-летний футболист может оказаться не в английской клубе, а в другом из холдинга "City Football Group".

Несмотря на юный возраст, Сармьенто уже провёл за основу "Эстудиантеса" 12 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 675 тысяч евро.

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