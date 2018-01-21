Хавбек "Эвертона" получил двойной перелом ноги

Теги эвертонвест бромвич альбионджеймс маккартихосе саломон рондон

Хавбек "Эвертона" получил двойной перелом ноги

Полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти получил тяжёлую травму в матче 24-го тура АПЛ против "Вест Бромвича".

Как сообщает официальный твиттер "ирисок", у 27-летнего ирландца диагностирован двойной перелом ноги.

Отметим, что хавбек травмировался в результате борьбы за мяч с нападающим "дроздов" Саломоном Рондоном, известным по выступлениям за "Рубин" и "Зенит.

В этом сезоне Маккарти сыграл за "Эвертон" всего 6 матчей, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов