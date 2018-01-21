Хавбек "Эвертона" получил двойной перелом ноги

Полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти получил тяжёлую травму в матче 24-го тура АПЛ против "Вест Бромвича".

Как сообщает официальный твиттер "ирисок", у 27-летнего ирландца диагностирован двойной перелом ноги.

Отметим, что хавбек травмировался в результате борьбы за мяч с нападающим "дроздов" Саломоном Рондоном, известным по выступлениям за "Рубин" и "Зенит.

В этом сезоне Маккарти сыграл за "Эвертон" всего 6 матчей, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru