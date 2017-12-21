Хавбек "Эйбара" забил самый быстрый гол Ла Лиги в этом сезоне

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Эйбар" принимает "Жирону".

Счет в этом поединке был открыт уже на 41-й секунде. Отличился японский полузащитник хозяев Такаси Инуи.

Этот гол стал самый быстрым в Ла Лиге в нынешнем сезоне.

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