Хавбек "Эйбара" забил самый быстрый гол Ла Лиги в этом сезоне

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Хавбек "Эйбара" забил самый быстрый гол Ла Лиги в этом сезоне

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Эйбар" принимает "Жирону".

Счет в этом поединке был открыт уже на 41-й секунде. Отличился японский полузащитник хозяев Такаси Инуи.

Этот гол стал самый быстрым в Ла Лиге в нынешнем сезоне.

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