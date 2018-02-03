Хавбек "Фенербахче" заинтересовал сразу три российских клуба

Полузащитник "Фенербахче" и сборной Турции Озан Туфан заинтересовал московский "Спартак", "Зенит" и "Краснодар".

Интересно, что сам футболист уже заявил о желании покинуть Турцию.

Туфан выступает за "Фенербахче" с 2015 года. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2020 года.

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