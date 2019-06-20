Хавбек "Фейеноорда" де Вильена близок к переходу в "Краснодар"

Полузащитник "Фейеноорда" Тонни де Вильена перейдет в "Краснодар", сообщает Voetbal International.

По сведениям издания, российский клуб заплатит за футболиста девять миллионов евро. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование для перехода в стан "быков", после чего подпишет с клубом пятилетний контракт. В борьбе за голландца "Краснодар" опередил "Севилью", "Бетис" и несколько немецких клубов.

24-летний де Вильена выступает за "Фейеноорд" с 2014 года. Всего он провел за клуб 258 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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