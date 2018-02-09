Хавбек "Фламенго" вылечился от рака и вернулся в футбол



Полузащитник "Фламенго" Эдерсон вернулся в футбол, пройдя курс лечение от рака тестикул, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, футболисту пришлось перенести операцию и 21 сеанс химиотерапии. В декабре прошлого года он выписался из больницы и начал реабилитацию.

32-летний Эдерсон выступает за "Фламенго" с 2015 года, провел за клуб 38 матчей и забил 4 гола. Ранее играл за "Ниццу", "Лион" и "Лацио".

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