Хавбек "Фламенго" вылечился от рака и вернулся в футбол
Полузащитник "Фламенго" Эдерсон вернулся в футбол, пройдя курс лечение от рака тестикул, сообщает Globo Esporte.
По сведениям издания, футболисту пришлось перенести операцию и 21 сеанс химиотерапии. В декабре прошлого года он выписался из больницы и начал реабилитацию.
32-летний Эдерсон выступает за "Фламенго" с 2015 года, провел за клуб 38 матчей и забил 4 гола. Ранее играл за "Ниццу", "Лион" и "Лацио".
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