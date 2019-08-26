Хавбек "Фламенго" забил удивительный гол в чемпионате Бразилии
Полузащитник "Фламенго" Джорджиан де Арраскаэта сотворил футбольный шедевр в матче чемпионата Бразилии с "Сеарой".
25-летнему уругвайцу удался фантастический удар через себя, после которого мяч угодил в самую "девятку" ворот соперника. Зацените!
¡BESTIALIDAD! Giorgian De Arrascaeta acaba de convertir un golazo en Brasil para Flamengo. El gol del fin de semana, ni una duda. pic.twitter.com/9BOSilBF4P— Martin Abreu (@MartinAbreu08) August 26, 2019
В итоге "Фламенго" разгромил "Сеару" со счётом 3:0 и стал лидером национального первенства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|16
|33
|2
|Сантос
|16
|33
|3
|Палмейрас
|15
|30
|4
|Сан-Паулу
|16
|30
|5
|Коринтианс
|16
|28
|6
|Атлетико Минейро
|16
|27
|7
|Интернасьонал
|16
|24
|8
|Байя
|16
|24
|9
|Атлетико Паранаенсе
|16
|22
|10
|Ботафого
|15
|22
|11
|Гоияс
|16
|21
|12
|Гремио
|16
|21
|13
|Сеара
|16
|20
|14
|Васко да Гама
|16
|20
|15
|Форталеза
|16
|18
|16
|Крузейро
|16
|15
|17
|Чапекоенсе
|15
|13
|18
|Флуминенсе
|15
|12
|19
|КСА
|16
|12
|20
|Аваи
|16
|7