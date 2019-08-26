Хавбек "Фламенго" забил удивительный гол в чемпионате Бразилии

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Хавбек "Фламенго" забил удивительный гол в чемпионате Бразилии

Полузащитник "Фламенго" Джорджиан де Арраскаэта сотворил футбольный шедевр в матче чемпионата Бразилии с "Сеарой".

25-летнему уругвайцу удался фантастический удар через себя, после которого мяч угодил в самую "девятку" ворот соперника. Зацените!

В итоге "Фламенго" разгромил "Сеару" со счётом 3:0 и стал лидером национального первенства.

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