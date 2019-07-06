Хавбек "Фортуны" Раман перешел в "Шальке"

Хавбек "Фортуны" Бенито Раман стал игроком "Шальке".

Бельгиец заключил контракт с клубом сроком до 2024 года. Его стоимость составила 13 миллионов евро.

"Я рад быть в "Шальке". В клубе уже были бельгийские игроки, которые показывали отличную игру. Хочу сделать максимум усилий, чтобы мной гордились", - сказал Раман.

Раман играет в "Фортуне" с 2017 года. В минувшем сезоне он участвовал в 30 матчах, забив 10 голов и сделав 4 ассиста.

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