Хавбек "Галатасарая" отказал "Спартаку"
Полузащитник "Галатасарая" Юнес Бельханда отклонил предложение московского "Спартака", утверждает Fotomac.
По информации источника, 29-летний марокканец отказал не только "красно-белым", но и "Монако", а также некоему клубу из Саудовской Аравии.
Хавбек хочет остаться в "Галатасарае", за который он выступает с лета 2017 года. "Львы", в свою очередь, желают расстаться с игроком, у которого слишком высокая зарплата.
В текущем сезоне Бельханда сыграл за стамбульскую команду 21 матч, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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|Тамбов
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