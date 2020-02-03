Хавбек "Галатасарая" отказал "Спартаку"

2 Теги спартак москвагалатасарайюнес бельхандатрансферы

Хавбек "Галатасарая" отказал "Спартаку"

Полузащитник "Галатасарая" Юнес Бельханда отклонил предложение московского "Спартака", утверждает Fotomac.

По информации источника, 29-летний марокканец отказал не только "красно-белым", но и "Монако", а также некоему клубу из Саудовской Аравии.

Хавбек хочет остаться в "Галатасарае", за который он выступает с лета 2017 года. "Львы", в свою очередь, желают расстаться с игроком, у которого слишком высокая зарплата.

В текущем сезоне Бельханда сыграл за стамбульскую команду 21 матч, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Спартак" вёл переговоры о переходе Соболева без ведома игрока. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

vanechka.chernov

Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ---- http://bit.do/xslove

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

Ну то и не дрочи! Найди себе бабу, и перестань ежедневно дрочить позорник!

Ответить

главное

Луис Адриано готов изучить предложения "Зенита" и ЦСКА

Луис Адриано готов изучить предложения "Зенита" и ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов