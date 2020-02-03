Хавбек "Галатасарая" отказал "Спартаку"

Полузащитник "Галатасарая" Юнес Бельханда отклонил предложение московского "Спартака", утверждает Fotomac.

По информации источника, 29-летний марокканец отказал не только "красно-белым", но и "Монако", а также некоему клубу из Саудовской Аравии.

Хавбек хочет остаться в "Галатасарае", за который он выступает с лета 2017 года. "Львы", в свою очередь, желают расстаться с игроком, у которого слишком высокая зарплата.

В текущем сезоне Бельханда сыграл за стамбульскую команду 21 матч, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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