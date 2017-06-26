Хавбек Германии Демирбай: "Должен признаться, что мы не нашли подхода к Камеруну в первой половине встречи"

Хавбек сборной Германии Керем Демирбай поделился мнением о матче с Камеруном (3:1).

"Мы знали, что с этим соперником не будет просто. Должен признаться, что мы не нашли подхода к Камеруну в первой половине встречи и вообще играли слабо. Но потом команда заиграла, мы сильно прибавили и открыли счёт почти сразу после перерыва. Очень рад, что счёт открыл именно я - так и отблагодарил тренера за доверие. Хотя у меня было достаточно моментов, чтобы забить больше одного гола" - приводит слова Демирбая Kicker.

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