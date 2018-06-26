Хавбек Германии сможет сыграть с Южной Кореей, несмотря на перелом носа



Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Южной Кореи, сообщает BBC.

По сведениям издания, футболист перенес операцию на сломанном носу и выйдет на поле в защитной маске.

Матч Южная Корея - Германия пройдет в 27 июня и начнется в 17:00 мск.

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