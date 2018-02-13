Хавбек "Халла" Мэйсон, получивший перелом черепа в игре с "Челси", вынужден завершить карьеру игрока

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон вынужден завершить свою карьеру игрока, информирует Marca.

По сведениям издания, 26-летний хавбек "тигров" обращался за помощью ко многим всемирно известным неврологам и нейрохирургам, однако все они в один голос посоветовали игроку отказаться от выступлений в большом футболе.

Напомним, Мэйсон получил перелом черепа в матче АПЛ прошлого сезона с "Челси", когда он столкнулся с защитником лондонцев Гари Кэйхиллом.

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