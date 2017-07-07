Хавбек "Халла": "Слуцкий впечатлил всех в команде"



Полузащитник "Халла" Дэвид Мейлер прокомментировал начало работы под руководством нового тренера Леонида Слуцкого.

"Тренировки проходят хорошо, мы набираем форму и готовимся к новому сезону. Слуцкий впечатлил меня и впечатлил всех в команде. Я думаю, что могу выразить общее мнение - вся команда ждет возможности поработать с ним в новом сезоне. Надеюсь, что уже к первому матчу с "Астон Виллой" я подойду в оптимальной форме", - приводит слова Мейлер официальный сайт клуба.

Напомним, что в следующем сезоне "Халл Сити" будет выступать в Чемпионшипе.

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