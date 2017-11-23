Хавбек "Халла" Уир выбыл до конца сезона

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Хавбек "Халла" Уир выбыл до конца сезона

Полузащитник "Халла" Джеймс Уир перенёс сложную операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.

По предварительным данным, хавбеку "тигров" понадобится на восстановление около шести месяцев. Таким образом, он уже не сможет помочь команде Леонида Слуцкого в этом сезоне.

Стоит отметить, что Уир в текущем сезоне сыграл за "Халл" четыре матча, результативными действиями не отличался.  

Не пропустите: Слуцкий близок к увольнению из "Халла". | http://soccernews.ru 

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