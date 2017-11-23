Хавбек "Халла" Уир выбыл до конца сезона
Полузащитник "Халла" Джеймс Уир перенёс сложную операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.
По предварительным данным, хавбеку "тигров" понадобится на восстановление около шести месяцев. Таким образом, он уже не сможет помочь команде Леонида Слуцкого в этом сезоне.
Стоит отметить, что Уир в текущем сезоне сыграл за "Халл" четыре матча, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Слуцкий близок к увольнению из "Халла". | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Билич отказал "Вест Бромвичу"
-
Зозуля: "Я очень благодарен за поддержку болельщиков"
-
В Аргентине расхвалили стадион "Краснодара"
-
У Робиньо намерены оспорить тюремный срок, к которому приговорили футболиста
-
"Лион" теряет нападающего из-за травмы
-
Руни о поражении от "Аталанты": "Должна быть гордость"
-
Рангник может возглавить "Эвертон"
-
Хамес не хочет возвращаться в "Реал"
-
Хаби Алонсо: "Нужно верить в команду, поскольку "Реал" очень силён"
-
Андре Силва: "Мне нужно найти больше уверенности в Серии А"
-
Турнир прогнозов: итоги 20 тура
-
АЕК - "Риека" - 2:2, "Шкендербеу" - "Динамо" Киев - 3:2 (обзоры)
-
"Эвертон" - "Аталанта" - 1:5, "Эстерсунд" - "Заря" - 2:0, "Лион" - "Аполлон" - 4:0 (обзоры)
-
"Милан" - "Аустрия" - 5:1, "Брага" - "Хоффенхайм" - 3:1, "Коньяспор" - "Марсель" - 1:1 (обзоры)
-
"Брага" победила "Хоффенхайм" и вышла в плей-офф Лиги Европы, "Лудогорец" проиграл "Башакшехиру"
-
"Партизан" добился победы над "Янг Бойз" и вышел в плей-офф Лиги Европы
-
Дубль Гушбауэра принес победу "Славии" над "Маккаби"
-
"Шериф" минимально победил "Злин"
-
"Аталанта" уничтожила "Эвертон", "Лион" разгромил "Аполлон"
-
"Милан" разгромил "Аустрию" и вышел в плей-офф Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|18
|41
|2
|Кардифф Сити
|18
|37
|3
|Шеффилд Юнайтед
|18
|36
|4
|Астон Вилла
|18
|32
|5
|Бристол Сити
|18
|31
|6
|Мидлсбро
|18
|29
|7
|Дерби Каунти
|17
|29
|8
|Ноттингем Форест
|18
|27
|9
|Ипсвич Таун
|17
|26
|10
|Лидс Юнайтед
|18
|26
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|18
|25
|12
|Престон Норт Энд
|18
|25
|13
|Брентфорд
|18
|23
|14
|Фулхэм
|18
|23
|15
|Норвич Сити
|18
|23
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|21
|17
|Барнсли
|17
|20
|18
|Миллуол
|18
|19
|19
|Рединг
|17
|19
|20
|Халл Сити
|18
|18
|21
|Бирмингем Сити
|18
|15
|22
|Бертон Альбион
|18
|14
|23
|Болтон Уондерерс
|18
|13
|24
|Сандерленд
|18
|11