Хавбек "Халла" вынужден завершить карьеру из-за травмы головы

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Хавбек "Халла" вынужден завершить карьеру из-за травмы головы
Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон принял решение о завершении карьеры из-за травмы головы, которую он получил в январе прошлого года, сообщает официальный сайт клуба.

"С большим сожаление мы вынуждены сообщить о том, что Мэйсон завершает карьеру из-за травмы головы. Он консультировался с известными неврологами и нейрохирургами. Они порекомендовали ему закончить с футболом. Райан благодарен всем в клубе, кто помогал ему в процессе выздоровления", - говорится в заявлении "Халл Сити".

Напомним, что Мэйсон получил травму головы в столкновении с защитником "Челси" Гари Кэйхиллом.

Фото: Столкновение Мэйсона и Кэйхилла.

26-летний Мэйсон выступал за "Халл" с 2016 года, провел за клуб 20 матчей и забил 2 гола. Ранее играл за "Тоттенхэм", "Йовиль", "Донкастер", "Миллуолл", "Лорьян" и "Суидон". За сборную Англии сыграл 1 матч. 

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