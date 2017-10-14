Хавбек "Хетафе" Бергара хочет продолжения безголевой серии Роналду

Хавбек "Хетафе" Маркел Бергара поделился ожиданиями от игры против Криштиану Роналду.

"Я бы предпочел, чтобы Криштиану продолжил свою безголевую серию. Разумеется, его соперникам хочется в это верить. Но не думаю, что в случае Роналду так и будет. В итоге, как и всегда, он проведет прекрасный сезон. При этом отмечу, что уверенный в себе Криштиану гораздо сильнее" - приводит слова Бергары Marca.

Напомним, что Роналду еще не открыл счет своим голам в Примере.

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