Хавбек "Хетафе" Бергара хочет продолжения безголевой серии Роналду
Хавбек "Хетафе" Маркел Бергара поделился ожиданиями от игры против Криштиану Роналду.
"Я бы предпочел, чтобы Криштиану продолжил свою безголевую серию. Разумеется, его соперникам хочется в это верить. Но не думаю, что в случае Роналду так и будет. В итоге, как и всегда, он проведет прекрасный сезон. При этом отмечу, что уверенный в себе Криштиану гораздо сильнее" - приводит слова Бергары Marca.
Напомним, что Роналду еще не открыл счет своим голам в Примере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Реал Мадрид
|8
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|4
|Севилья
|8
|16
|5
|Валенсия
|7
|15
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Леганес
|7
|11
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|10
|Вильярреал
|7
|10
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|7
|1