Хавбек "Химок" Аршак Корян будет выступать за сборную Армении

1 Теги химкиаршак корянармения

Хавбек "Химок" Аршак Корян будет выступать за сборную Армении

Хавбек "Химок" Аршак Корян будет играть за сборную Армении, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

"Для меня большая честь и гордость выступать в национальной команде Армении. На поле, как всегда, приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Постараюсь внести вклад в успехи сборной", - заявил Корян.

Отметим, что футболист выступал за национальные команды России среди игроков в возрасте до 16, 18, 19 и 21 года, а также выступал за сборную Армении среди футболистов до 17 лет.

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