Хавбек "Химок" отказал "Ахмату" ради "Локомотива"
Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин пользуется спросом на российском трансферном рынке.
По информации "Чемпионата", 24-летним футболистом интересуются "Локомотив", "Ахмат", "Рубин" и "Урал".
Грозненский клуб даже сделал предложение о трансфере хавбека, но тот ответил отказом, поскольку хочет присоединиться к "железнодорожникам" и ждёт конкретики от них.
Ранее сообщалось, что "Локо" может купить Трошечкина в качестве замены для травмированного Дмитрия Баринова.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22