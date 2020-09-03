Хавбек "Химок" отказал "Ахмату" ради "Локомотива"

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Хавбек "Химок" отказал "Ахмату" ради "Локомотива"

Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин пользуется спросом на российском трансферном рынке.

По информации "Чемпионата", 24-летним футболистом интересуются "Локомотив", "Ахмат", "Рубин" и "Урал".

Грозненский клуб даже сделал предложение о трансфере хавбека, но тот ответил отказом, поскольку хочет присоединиться к "железнодорожникам" и ждёт конкретики от них.

Ранее сообщалось, что "Локо" может купить Трошечкина в качестве замены для травмированного Дмитрия Баринова.

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