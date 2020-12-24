Хавбек "Химок" признан лучшим игроком РПЛ в декабре

Пресс-служба российской Премьер-лиги назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

Награду получил полузащитник "Химок" Илья Кухарчук, чью кандидатуру поддержали эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

В прошлом месяце хавбек подмосковной команды забил 3 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах чемпионата.

Кухарчук опередил в голосовании Сердара Азмуна, Алексея Сутормина (оба - "Зенит"), Сослана Джанаева ("Сочи") и Маркуса Берга ("Краснодар").

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