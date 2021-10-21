Хавбек "Химок" Трошечкин отреагировал на слухи об интересе "Локомотива"

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Хавбек "Химок" Трошечкин отреагировал на слухи об интересе "Локомотива"

Фото твиттер "Химок"

Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин прокомментировал новость, что на него претендует московский "Локомотив".

"Бумаг не видел, но слухи были. Даже говорил насчёт этого с предыдущим руководством "Химок". Да, я с шести лет играл за "Локомотив", и отлучка в "Динамо" была для меня большим стрессом, она произошла по семейным причинам. В детстве ходил на матчи "Локо" в Лиге Чемпионов, любил этот клуб, но взрослая карьера - это отдельный разговор. "Локо" - российский гранд. Конечно, в прошлом году я хотел туда, но раз не сложилось - никаких проблем. Надо ещё лучше играть за "Химки", чтобы позвал кто-то из топов", - сказал Трошечкин.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Химки" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до 2023 года.

Рыночная стоимость 25-летнего россиянина оценивается в 1,5 миллиона евро.

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