Хавбек "Интера" может перебраться в Португалию

Теги интер миланспортинг лиссабонжоау мариу

Хавбек "Интера" может перебраться в Португалию

"Спортинг" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Интера" Жоау Мариу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лиссабонский клуб хочет вернуть своего воспитанника, который больше не намерен играть за "Интер". Также интерес к хавбеку провляют "Эвертон", "Борнмут", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".

В прошлом сезоне 25-летний Мариу провел за "Интер" 15 матчей, а зимой на правах аренды перешел в "Вест Хэм", в составе которого забил 2 мяча в 14 поединках.

Стоит отметить, что два года назад португалец обошелся "Интеру" в 40 миллионов евро.

Не пропустите: Артуро Видаль возвращается в Серию А. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов