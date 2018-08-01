Хавбек "Интера" может перебраться в Португалию

"Спортинг" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Интера" Жоау Мариу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лиссабонский клуб хочет вернуть своего воспитанника, который больше не намерен играть за "Интер". Также интерес к хавбеку провляют "Эвертон", "Борнмут", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".

В прошлом сезоне 25-летний Мариу провел за "Интер" 15 матчей, а зимой на правах аренды перешел в "Вест Хэм", в составе которого забил 2 мяча в 14 поединках.

Стоит отметить, что два года назад португалец обошелся "Интеру" в 40 миллионов евро.

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