Хавбек "Интера" может перейти в клуб АПЛ

Теги вулверхэмптонинтер миланжоау мариу

Хавбек "Интера" может перейти в клуб АПЛ

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к  португальскому полузащитнику "Интера" Жоау Мариу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро. "Интер" настаивает на аренде хавбека с обязательства выкупа за 35 миллионов евро.

Во второй половине минувшего сезона 25-летний Мариу выступал за "Вест Хэм", провел 14 матчей и забил 2 гола.

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