Хавбек "Интера" перенёс операцию на колене

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Хавбек "Интера" перенёс операцию на колене

Миланский "Интер" сообщил об успешной операции полузащитника Артуро Видаля.

33-летнему футболисту потребовалось хирургическое вмешательство в связи с травмой левого колена.

В ближайшее время звёздный чилиец будет выписан из больницы и приступит к реабилитации.

В текущем сезоне Видаль сыграл за "Интер" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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