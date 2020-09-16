Хавбек Кадири вернулся в тульский "Арсенал"
Хавбек "Динамо" Мохаммед Кадири вернулся в тульский "Арсенал". Об этом сообщается на официальном сайте.
24-летний футболист будет выступать в российском клубе на протяжении текущего сезона РПЛ. В прошлом сезоне Кадири играл за команду в аренде из "Аустрии".
Права на футболиста принадлежат "Динамо".
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|Команда
|М
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|22
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|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|Сочи
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|Уфа
|22
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|Урал
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|25
|12
|Тамбов
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