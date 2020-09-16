Хавбек Кадири вернулся в тульский "Арсенал"

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Хавбек Кадири вернулся в тульский "Арсенал"

Хавбек "Динамо" Мохаммед Кадири вернулся в тульский "Арсенал". Об этом сообщается на официальном сайте.

24-летний футболист будет выступать в российском клубе на протяжении текущего сезона РПЛ. В прошлом сезоне Кадири играл за команду в аренде из "Аустрии".

Права на футболиста принадлежат "Динамо".

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