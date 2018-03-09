Хавбек "Кальяри" попался на допинге

Допинг-проба полузащитника "Кальяри" Жоао Педро дала положительный результат, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, в пробе футболиста обнаружено запрещенное вещество гидрохлоротиазид.

Хавбек временно дисквалифицирован на неопределенный срок до выяснения всех обстоятельств.

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