Хавбек "Кальяри" попался на допинге

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Хавбек "Кальяри" попался на допинге

Допинг-проба полузащитника "Кальяри" Жоао Педро дала положительный результат, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, в пробе футболиста обнаружено запрещенное вещество гидрохлоротиазид.

Хавбек временно дисквалифицирован на неопределенный срок до выяснения всех обстоятельств.

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