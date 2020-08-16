Хавбек Камано прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом"

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Хавбек Камано прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом"

Хавбек "Бордо" Франсуа Камано прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом". Об этом сообщается в телеграм-канале "Новости "Локомотива".

По данным источника, трансфер 24-летнего футболиста обойдется "железнодорожникам" в 5,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан до 2024 года. Сторонам осталось согласовать мелкие детали сделки.

Камано выступал за "Бордо" с июля 2016 года, сыграл 139 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.

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