Хавбек Камеруна Сиани: "Как по мне, поле в Петербурге не очень хорошее"

Хавбек сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился мнением о газонах "Крестовского" и "Открытия Арены".

"Я считаю, что поле на стадионе "Крестовский" не такое хорошее, как в Москве. Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, тогда оно станет лучше. Но как по мне, поле в Петербурге не очень хорошее" - приводят слова Сиани российские СМИ.

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