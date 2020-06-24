Хавбек Кампль продлил контракт с "Лейпцигом"

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Хавбек Кампль продлил контракт с "Лейпцигом"

"РБ Лейпциг" продлил контракт с хавбеком Кевином Камплем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.

Футболист играет за "Лейпциг" с 2017 года. За это время он провел за команду 89 матчей, забил 6 голов и отдал 15 голевых передач.

"Лейпциг" занимает 3 место в турнирной таблице Бундеслиги.

А еще: "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" и гарантировала себе второе место, "Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 33-го тура Бундеслиги| http://soccernews.ru
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