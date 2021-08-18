Хавбек "Кана" дал согласие на переход в "Локомотив"

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Хавбек "Кана" Алексис Бека Бека может перебраться в "Локомотив".

По сведениям журналиста Лоика Танзи, клубы пока ведут переговоры о трансфере, но сам 20-летний француз уже дал согласие на переход.

Отмечается, что руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник лично убеждал игрока присоединиться к московскому клубу.

В прошлом сезоне на счету Бека бека один забитый гол в 27 матчах.

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