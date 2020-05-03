Хавбек "Кельна" Верстрате считает странным возобновление сезона Бундеслиги
Хавбек "Кельна" Биргер Верстрате прокомментировал ситуацию с больными коронавирусом игроками клуба.
Отметим, Бундеслига может быть возобновлена 12 мая.
"У нас трое игроков заразились коронавирусом. На данный момент мы не на карантине и это странно. Когда вы видите, что происходит в отделениях интенсивной терапии в больнице, вы понимаете, что сейчас футбол не самое главное. Было бы глупо с моей стороны, что сезон нужно возобновить как можно быстрее. Вирус еще раз показывает, что вы должны относиться к этому серьезно", - передает слова Верстрате Goal.
По последним данным, в мире коронавирусом заражены около 3,4 миллионов человек. 244 тысячи человек уже скончались.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Хаверцу. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Матерацци рассказал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
-
Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома британской рок-группы Led Zeppelin
-
Мутко высказался о возможном расширении РПЛ в следующем сезоне
-
Депутат Госдумы ответил Уткину на его высказывание о Роторе и Волгограде
-
"Валенсия" готова продать Черышева
-
"Эвертон" хочет купить капитана "Милана"
-
Агуэро рассказал, какой диеты он придерживается, чтобы сохранять форму
-
Бывший игрок "Спартака" не может вернуться в Россию к семье из-за коронавируса
-
Агент оценил шансы Слуцкого вновь поработать в иностранном клубе
-
Главный тренер "Челси" Лэмпард назвал лучшего игрока в мире
-
Хавбек "Кельна" Верстрате считает странным возобновление сезона Бундеслиги
-
"Тоттенхэм" активно интересуется Ракитичем
-
Озил сделал пожертвование в фонд турецкого Красного Полумесяца
-
Экс-защитник "Зенита" Гарай начал тренироваться после перенесенной операции на колене
-
Агент Яннулиса прокомментировал информацию об интересе со стороны "Локомотива"
-
Руководство "Баварии" считает, что в футболе пора ввести потолок зарплат
-
1
"Реалу" не страшен кризис! У Зидана есть 3 различных варианта для построения совершенно разных команд на базе существующей обоймы
-
"Локомотив" интересуется 24-летним защитником ПАОК
-
Экс-тренер "Ливерпуля" заявил, что клуб нужно объявить чемпионом
-
У хавбека "Ростова" Глебова родилась дочь
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16