Хавбек "Кельна" Верстрате считает странным возобновление сезона Бундеслиги

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Хавбек "Кельна" Верстрате считает странным возобновление сезона Бундеслиги

Хавбек "Кельна" Биргер Верстрате прокомментировал ситуацию с больными коронавирусом игроками клуба.

Отметим, Бундеслига может быть возобновлена 12 мая.

"У нас трое игроков заразились коронавирусом. На данный момент мы не на карантине и это странно. Когда вы видите, что происходит в отделениях интенсивной терапии в больнице, вы понимаете, что сейчас футбол не самое главное. Было бы глупо с моей стороны, что сезон нужно возобновить как можно быстрее. Вирус еще раз показывает, что вы должны относиться к этому серьезно", - передает слова Верстрате Goal.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены около 3,4 миллионов человек. 244 тысячи человек уже скончались.

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