Хавбек киевского "Динамо" Рыбалка перешел в "Сивасспор"

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка стал игроком "Сивасспора", сообщает официальный твиттер клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста на год без права последующего выкупа.

27-летний Рыбалка выступает за "Динамо" с 2008 года, провел за клуб 89 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Словану". За сборную Украины сыграл 9 матчей. Двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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