Хавбек киевского "Динамо" Сидорчук: "В своей тетради сделал запись: "Месси - бог"

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Хавбек киевского "Динамо" Сидорчук: "В своей тетради сделал запись: "Месси - бог"Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился впечатлением от вчерашнего Эль Класико, в котором каталонская "Барселона" разгромила мадридский "Реал".

"От Эль Класико, признаюсь, ждал большего. Раньше там накал был выше - и с первых минут... В первом тайме у "Барсы", на удивление, было больше ошибок в передачах. Возможно, это связано с тем, что Матео Ковачич перекрывал Лионеля Месси - играл с ним персонально. Не выбрасывался, но сопровождал его постоянно. Да и в целом у мадридцев была более мобильная средняя линия.

После перерыва все поменялось, и каталонцы начали играть с позиции силы. Мне очень понравился Паулиньо, который хорошо поддерживал атаку и все время оказывался в штрафной площади... На 63-й минуте, когда арбитр назначил пенальти, я сделал запись в своей тетради: "Месси - бог!" - а потом добавил, что игра закончилась", - цитирует 26-летнего хавбека football24.ua.

Напомним, Перес поддержал Зидана после Эль Класико. | soccernews.ru

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