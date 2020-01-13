Хавбек "Краснодара" близок к переходу в клуб МЛС

Клуб МЛС "Колорадо Рэпидз" может подписать датского полузащитника "Краснодара" Юнеса Намли, сообщил журналист Джозеф Самельсон в своем Twitter.

Стороны провели переговоры, которые близки к успешному завершению.

Ранее сообщалось, что датским хавбеком также интересовался "Рубин".

В нынешнем сезоне 25-летний Намли провел за "Краснодар" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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