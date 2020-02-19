Хавбек "Краснодара" де Вильена рассказал о цели команды в РПЛ

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Хавбек "Краснодара" де Вильена рассказал о цели команды в РПЛ

Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена рассказал о цели клуба на весеннюю часть сезона РПЛ.

"Мы упустили шанс выйти в Лигу Чемпионов. Мы не можем всегда выигрывать. Нужно полностью выложиться в чемпионате, мы уже вылетели из Кубка России и Лиги Европы. Жутко расстроены.

Наша цель - первое место в РПЛ, или второе - не ниже", - приводит слова де Вильены Sport24.

 

"Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 баллов после 19 туров.

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