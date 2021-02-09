Хавбек "Краснодара" Кабелла сравнил российский и французский футбол

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла порассуждал о различиях между футболом в России и Франции.

"Это зависит от того, какому футболу учат в детских командах. Во Франции играют получше, соглашусь. Но это не значит, что русские не хотят играть красиво. Они играют хорошо, более того - всё лучше и лучше. Вообще, в футболе часто приходится выбирать: созидать, владеть мячом - или возводить оборону, играть на результат. Мне ближе первое, конечно. Для меня футбол заключается именно в креативе", - сказал Кабелла.

30-летний француз выступает за "Краснодар" с лета 2019 года. До этого он играл только на родине, за исключением одного сезона в английском "Ньюкасле".

В текущем сезоне Кабелла сыграл за "быков" 19 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

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