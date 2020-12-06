Хавбек "Краснодара" Кабелла сравнил уровень чемпионатов России и Франции
Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла поделился мнением о силе чемпионатов России и Франции.
"В России очень оборонительный чемпионат. Футболисты менее техничные, чем во Франции, поэтому многие играют от обороны. В РПЛ играть сложнее, так как все физически сильны. Но футбол сильнее во Франции. Лига 1 лучше РПЛ. Чемпионат России это оборона и физика, а во Франции играют в футбол", - приводит слова Кабелла BeIN Sports FR.
В нынешнем сезоне 30-летний Кабелла провел за "Краснодар" 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Зенит" и "Краснодар" разгромили своих соперников в РПЛ. | http://soccernews.ru
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