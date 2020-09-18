Хавбек "Краснодара" Классон прокомментировал свой дубль в ворота "Химкам"
Хавбек "Краснодара" Виктор Классон отметился двумя голами в матче 8-го тура РПЛ с "Химками" (7:2).
Отметим, футболист не забивал за команду почти 500 дней.
"Конечно, очень приятно снова забить. Хочу посвятить эти мячи все тем людям, которые помогли мне восстановиться. Особенно физиотерапевту", - сказал швед в эфире "Матч Премьер".
"Краснодар" после 8 туров РПЛ расположился на 3 месте.
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